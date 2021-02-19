Челябинские рельсы уехали в Грузию и Латинскую Америку

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19 февраля 2021, 12:22

Фото: пресс-служба ПАО "Мечел"

Челябинские рельсы впервые отправили в Грузию и Латинскую Америку.

В 2020 году «Мечел» увеличил объемы экспорта своей рельсовой продукции на 74 процента. География поставок расширилась: продукция ЧМК была отгружена в Грузию и Латинскую Америку.



Отметим, что в России помимо РЖД, крупным потребителем челябинских рельсов является московский метрополитен. Челябинские рельсы используют не только для обновления старых веток, но и для строительства новых линий. За 2020 год «Мечел» отправил в столицу более 87 тысяч тонн магистральных и контактных рельсов с ЧМК и «Ижстали».



- С начала выпуска рельсов на рельсобалочном стане ЧМК мы отгрузили отечественным и зарубежным партнерам более 1,5 млн тонн рельсовой продукции. Наши рельсы участвуют во всех значимых инфраструктурных железнодорожных проектах в России. В ближайшей перспективе на челябинской площадке планируется освоение производства новых видов рельсов, которые расширят нашу линейку продукции, - пояснил генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.



К сведению: ПАО «Мечел» в Челябинске производит два вида рельсов: железнодорожные и остряковые. Кроме этого на предприятии производятся контактные рельсы для метрополитенов. Основная часть продукции в прошлом году, а это 234 тысячи тонн, была реализована Российским железным дорогам. Более 70 тысяч тонн рельсов челябинское предприятие отправило другим заказчикам в России и за рубежом.