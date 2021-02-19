Минфин разрабатывает новую пенсионную систему в строгой секретности

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19 февраля 2021, 11:42

Количество негосударственных пенсионных фондов стремительно сократилось. Государство пытается стать единственным участником в построении пенсионной системы.



Министерство финансов прорабатывает законопроект о возможности формирования россиянами будущей пенсии за счёт собственных взносов. Все работы ввиду их непопулярного характера проводятся под грифом «секретно». Публичное обсуждение подобных вопросов может быть негативно воспринято в обществе.



В Финансовом университете при правительстве РФ считают, что реформа пенсионной системы должна проходить строго на открытых условиях. Отсутствие достаточной информации, секретность порождают слухи, домыслы.



Планируемое объединение Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования может обернуться непредсказуемыми последствиями. Очевидно, государство намерено усилить контроль над всеми финансами граждан.



Независимые финансовые аналитики считают, что накопить средства на старость россияне могут и самостоятельно. Для этого необходимо покупать валюту, золотые монеты. В личном инвестиционном портфеле должны присутствовать активы разной степени риска.





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