Дорогие иконы не помогли экс-главе управления Федеральной таможенной службы избежать конфискации имущества

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19 февраля 2021, 11:32 Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бывший начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, генерал и несколько его подчиненных закрывали глаза на незаконный провоз крупных сумм в иностранной валюте через таможню. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Александра Кизлыка и его супруги на сумму 153,4 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что заработная плата и преподавательская деятельность Александра Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи. Супруга генерала долгое время нигде не работает. Между тем, доходы семьи существенно расходятся с имуществом, приобретенным генералом и его женой.

В Генпрокуратуре отмечают:

«При совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб., в том числе денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 89 млн руб., два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн руб.»

Помимо прочего сообщается, что у супругов обнаружены иконы, которые являются культурной ценностью и имеют особое историко-культурное значение.

«Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на два дома и земельный участок супруги начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями», - сообщала ранее пресс-служба суда.

Известно также, что дома у генерала в ходе обыска были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов. Отмечается, что уголовное дело в отношении Кизлыка было возбуждено еще в декабре 2019 года.