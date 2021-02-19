В России могут ввести новый налог

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19 февраля 2021, 10:44 Источник: Известия

Минфин РФ, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

СМИ со ссылкой на готовящийся законопроект Министерства финансов сообщили, что в России может появиться новый налог. В ведомстве подтвердили факт разработки нового документа.

Автором проекта является Минвостокразвития РФ.

В источнике говорится, что в России хотят ввести налог на «старательскую деятельность». Однако сначала необходимо принять закон, который бы определял понятие «старательской деятельности».

В Минфине пояснили, что документ уже рассматривают в правительстве, а в Госдуму его внесут в осеннюю сессию. Оформить статус старателя будет возможно на специальном цифровом сервисе. Ведомство уточнило, что законно добывать золото могут юридические лица с лицензией на пользование недрами после участия в конкурсе.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что законопроект позволит «легализовать деятельность по добыче и поиску драгметаллов непромышленным способом».

Кроме того, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, если данная деятельность станет легальной, то нужно ввести налог как для самозанятых. По его словам, сумма должна быть разумной, чтобы не «отпугнуть» людей.