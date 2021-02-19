Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

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19 февраля 2021, 10:22 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр столицы заявил на своем персональном сайте, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время пандемии COVID-19.

По его словам, еще в 2011-2013 годы было проведено полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы.

«Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые», - сообщил мэр Москвы.

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», - говорится в сообщении Сергея Собянина.