Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Мэр столицы заявил на своем персональном сайте, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время пандемии COVID-19.
По его словам, еще в 2011-2013 годы было проведено полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы.
«Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые», - сообщил мэр Москвы.
«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», - говорится в сообщении Сергея Собянина.
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