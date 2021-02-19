Снег из Краснодара выставили на продажу в интернете

На "Авито" появилось объявление о продаже краснодарского снега.
Пользователь, зарегистрированный как Андрей, в размещённом объявлении предложил жителям Москвы купить снег из Краснодара. "Кусочек" аномальных для юга осадков он оценил в 500 рублей.
"Продам сохранённый краснодарский тёплый белый снег. Такого у вас нет", – гласит описание к товару.
Кроме того, в сети пытаются продать и местный снег. Его стоимость от кубанского не отличается, но в данном случае автор объявления уточнил, что такого снега у него много, а на сайте указана цена за мешок.
"Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Самовывоз и доставка", – описал продавец.
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