Снег из Краснодара выставили на продажу в интернете

Аргументы Недели → Общество 13+

19 февраля 2021, 09:57

AVITO.RU

На "Авито" появилось объявление о продаже краснодарского снега.



Пользователь, зарегистрированный как Андрей, в размещённом объявлении предложил жителям Москвы купить снег из Краснодара. "Кусочек" аномальных для юга осадков он оценил в 500 рублей.



"Продам сохранённый краснодарский тёплый белый снег. Такого у вас нет", – гласит описание к товару.



Кроме того, в сети пытаются продать и местный снег. Его стоимость от кубанского не отличается, но в данном случае автор объявления уточнил, что такого снега у него много, а на сайте указана цена за мешок.



"Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Самовывоз и доставка", – описал продавец.