ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Снег из Краснодара выставили на продажу в интернете

, 09:57

Снег из Краснодара выставили на продажу в интернете
AVITO.RU

На "Авито" появилось объявление о продаже краснодарского снега.

Пользователь, зарегистрированный как Андрей, в размещённом объявлении предложил жителям Москвы купить снег из Краснодара. "Кусочек" аномальных для юга осадков он оценил в 500 рублей.

"Продам сохранённый краснодарский тёплый белый снег. Такого у вас нет", – гласит описание к товару.

Кроме того, в сети пытаются продать и местный снег. Его стоимость от кубанского не отличается, но в данном случае автор объявления уточнил, что такого снега у него много, а на сайте указана цена за мешок.

"Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Самовывоз и доставка", – описал продавец.

Kub