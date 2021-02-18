Почему Латвия внесла Владимира Соловьева в «черный список»

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18 февраля 2021, 18:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сегодня, 18 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич объявил о включении российского журналиста Владимира Соловьева в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.

Глава МИД Латвии написал об этом в социальных сетях:

«На основании ч.2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина РФ Владимира Соловьева в список нежелательных лиц ЛР. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме».

В чем суть «вопроса»?

15 февраля Владимир Соловьев рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, почему ему не нравится политик Алексей Навальный. Ведущий сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а также с диверсантом Отто Скорцени, которых назвал «смелыми» и которые, в отличие от Навального, «не косили от армии» и доблестно воевали во время Первой мировой войны.

Запрет вызвал у Владимира Соловьева «непонимание»: «Это вопрос личного оскорбления».

Ведущий считает, что «решение МИД Латвии оскорбляет память его родственников, пострадавших от действий нацистов».

Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к историку, полковнику КГБ ЛССР в отставке:

«Если честно, то я думал, что наш МИД внесет г-на Соловьева гораздо раньше в «черный список». Внесли только сейчас. Раньше просто не хотели его «трогать»… Выжидали, наблюдали за «кремлевским соловьем». Сегодня ситуация напряженная: многие российские каналы на территории Латвии закрыли. Это внутреннее решение. Понятно, что это не вызвало радости в РФ. Соловьев вещал на РТР… И этот канал закрыли. Латвия не хочет «пропаганды» российского ТВ. Мне даже стало смешно, когда г-н Соловьев высказался о «нацизме». Тонкий намек! Если дело касается Латвии, то практически любой «товарищ» из РФ сразу же говорит о том, что в Латвии «нацисты». И оправдываться нет никакого смысла. Такая политика РФ. Латвия показала себя демократическим и терпеливым государством в отношении Соловьева: несмотря на его «кремлевские» речи и пропаганду никто не запрещал ему въезд в Латвию. Долго не запрещал. Если будет подавать иск, то пусть подает. Такие вопросы решаются быстро. Я не думаю, что кто-то отменит решения г-на Ринкевича. А для Соловьева все эти иски – пиар».