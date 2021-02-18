Собянин обсудил с учителями возможности профилактики неуспеваемости в МЭШ

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18 февраля 2021, 17:55

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы встретился с педагогами общеобразовательной «Цифровой школы» и обсудил вопросы реализации пилотного проекта «Цифровой репетитор» в МЭШ.

«Я так понимаю, что вы согласились принять участие в новом проекте Московской электронной школы. Это очень интересный проект. Мы с вами прошли пандемию и накопили огромный опыт онлайн-образования в виде конференцсвязи, новых возможностей Московской электронной школы онлайн-образования, было бы, конечно, грех не использовать эти технологии. Надо иметь в виду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были достойными, они получали хороший уровень образования», - отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что многие московские семьи нанимают репетиторов, но есть категория учащихся, у которых нет такой возможности. Мэр столицы считает, что дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, должны получить шанс подтянуть уровень своих знаний, закончить школу достойно, поступить в хорошие вузы и получить хорошее профессиональное образование.

Сергей Собянин поблагодарил педагогов, согласившихся принять участие в проекте.

Я надеюсь, что он будет развиваться. Мы пока это делаем экспериментом с небольшой группой учащихся. Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех школ и будет доступен не только для малообеспеченных семей, но и других категорий, на других условиях, но, тем не менее, такой сервис, надеюсь, будет востребован. По крайней мере, пока поэкспериментируем в Московской электронной школе, у которой есть все возможности проводить такую технологию», - заключил Собянин.