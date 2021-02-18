Анна Семенович рассказала, почему не участвует в телешоу

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2021, 16:14

фото: instagram

Анна Семенович в своём Инстаграм опубликовала пост с ответом на вопрос, почему она не участвует «в том или ином шоу».

Так, по словам певицы, у неё аллергия на судей, которые преследовали её со времён спортивной карьеры, а также участия в ледовых шоу. Анна очень боится оценок и готова чуть ли не упасть в обморок.

Кроме этого, она объяснила, что не всегда оценки судей являются справедливыми и зависят от настроения судьи или личного отношения.

Именно поэтому артистка сказала себе: «Стоп, хватит это терпеть!» - и перестала участвовать в судейских шоу.

Певица намекнула, что в скором времени она снимется в шоу, где не будет судей, а будет только «радость, юмор и удовольствие». Название программы она сохранила в секрете.