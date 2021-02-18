Минэкономглупость, или больше министров - хороших и разных

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2021, 16:31 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Не везет российской экономике, как впрочем, и российскому развитию на капитанов. Собственно, какая экономика, такие и министры. Ну, или наоборот.

Кто такой Яков Уринсон или Ясин, ноне, конечно, помнят только профессионалы развития российской экономики. А были когда-то они рысаками! Тьфу, министрами. Набиуллина и Греф тоже рысачили над российской экономикой. Как она, бедная, еще жива после таких жокеев, загадка. Был еще и Улюкаев, который был настолько умен, что у настоящего «Игорь Ивановича» взятку то ли колбасой, то ли деньгами вымогал. И остался в памяти народной высоконаучными исследованиями российского дна. «Дно — это не ровная площадка, а вязкая среда. Мы еще в ней можем быть ближайшие год-два», - бывало говаривал Улюкаев. И отплыл в вязкую тюремную среду.

На смену ему откуда-то всплыли двое с ларца одинаковых с лица. Два Максима: вначале Орешкин (образца 1982 года),затем Решетников (1979 года выпуска). И принялись строчить как одноименные пулеметы. Максим номер один почему-то считал, что роботизация и искусственный интеллект рабочие места создают, а не ликвидируют. А, став советником президента, объявил российскую экономику пятой по величине в мире, задвинув Германию. Экономика слегка удивилась.

Максим номер два ничем выдающимся не выделялся. Ну разве самую малость: подумаешь назвал Госдуму площадкой и получил о спикера Володина выволочку. Но перед красотой Наили Аскер-заде понес, как выражается наш президент, «пургу».

"Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше - она выше на экспорт", - заявил министр.

Вот тут требуется переводчик. Мы стали много выращивать, например, зерна. Погнали его на экспорт в невероятных объемах. На внутреннем рынке образовался дефицит, и хлеб по законам капитализма стал дорожать. Вот же клятые аграрии!

На первый взгляд все логично. "Ну, слушайте, кто виноват <…> Так работает экономика. В экономике цены меняются, это основа», - уверен министр развития чего-то там. Однако, известно, что зерна, в частности, пшеницы нам, по официальным данным, хватает с избытком. А если не хватает, значит кто-то где-то врет: то ли о рекордах урожая, то ли об объемах экспорта. Но отличник Решетников, экономист и переводчик-лингвист, об этом не говорит. И правильно: ведь Росстат подчиненная его ведомству организация.

И о печальном моменте проговорился министр. А именно: ни отдельно взятое министерство, ни правительство в целом ничем не управляет и ни на что не влияет, пока не рявкнет Владимир Путин. Рявкнул он в декабре по поводу повышения цен – засуетились. Промолчал бы – сидели бы ровно. Между тем, пока эти правительственные ребята делают вид, что работают, мы им реально платим ошеломительную зарплату, оплачиваем квартиры, машины с мигалками, из-за которых мы же и стоим в пробках.

Может быть, пора уже по ФЗ-44 нанимать управленцев? Типа, кто дешевле. Толку от них все равно немного, хотя бы бюджетные деньги сэкономим.