Как устроена социальная сесть Clubhouse, и почему она не нравится диктаторам

Если бы Илон Маск не предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, мало бы кто так быстро узнал о существовании этой элитной соцсети.
Она была запущена весной прошлого года. Общение в ней происходит при помощи голосовых сообщений. Попасть в приложение можно только по приглашению знакомого. За год закрытая сеть стала популярна среди миллионов пользователей.
Создатели проекта Пол Дэвисон и Роган Сет изначально планировали сделать площадку для ведения содержательных бесед и установления связей между людьми со всего мира. Проект стал популярен благодаря пандемии. В аудиторию Clubhouse входят инвесторы, писатели, политики и другие известные личности. Фонд Andreessen Horowitz вложил в проект порядка 12 миллионов долларов. На начало 2021 года социальная сеть оценивается в один миллиард долларов.
Закрытый принцип работы площадки играет на руку разработчикам. Желающие выстраиваются в очередь. Фишка социальной сети заключается в сборе подписчиков, оформлении подписки на других пользователей. По факту простой человек может задать интересующий вопрос специалисту, известной личности напрямую, без цензуры. Поэтому Clubhouse не желательна в странах с авторитарным режимом типа Китая и России.
Clubhouse не похожа на другие соцсети. Пользователь может подключаться к любым комнатам в зависимости от тематики. Беседа походит на пресс-конференции. Участники могут «поднять руку» и внести в разговор свою коррективу. Комнаты можно просмотреть в ленте. Пользователям приходит уведомление о начале сессии.
Пока что площадка получила активное распространение среди американских пользователей. Но и в России успели уже выбросить из этой структуры известного провластного телеведущего Владимира Соловьёва, за которого даже заступился Роскомнадзор. Но такие протекции тут не работают.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава правления «Нафтогаза» назвал вопросом жизни и смерти остановку строительства «Северного потока – 2»
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- 15:16 Набиуллина заявила, что банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений
- 15:04 В России многодетные получат больше возможностей для выбора дат отпуска
- 14:05 Россия проведет учебный ракетный обстрел вод, примыкающих к Норвегии, в ответ на планы разместить там бомбардировщики США
- Новости партнеров Ушла из жизни актриса Малого театра
- 13:41 Песков оценил идею Михалкова лишать гражданства за призыв к санкциям против России
- Новости партнеров Актёра Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля