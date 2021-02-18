Как устроена социальная сесть Clubhouse, и почему она не нравится диктаторам

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18 февраля 2021, 15:41

Если бы Илон Маск не предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, мало бы кто так быстро узнал о существовании этой элитной соцсети.



Она была запущена весной прошлого года. Общение в ней происходит при помощи голосовых сообщений. Попасть в приложение можно только по приглашению знакомого. За год закрытая сеть стала популярна среди миллионов пользователей.



Создатели проекта Пол Дэвисон и Роган Сет изначально планировали сделать площадку для ведения содержательных бесед и установления связей между людьми со всего мира. Проект стал популярен благодаря пандемии. В аудиторию Clubhouse входят инвесторы, писатели, политики и другие известные личности. Фонд Andreessen Horowitz вложил в проект порядка 12 миллионов долларов. На начало 2021 года социальная сеть оценивается в один миллиард долларов.



Закрытый принцип работы площадки играет на руку разработчикам. Желающие выстраиваются в очередь. Фишка социальной сети заключается в сборе подписчиков, оформлении подписки на других пользователей. По факту простой человек может задать интересующий вопрос специалисту, известной личности напрямую, без цензуры. Поэтому Clubhouse не желательна в странах с авторитарным режимом типа Китая и России.



Clubhouse не похожа на другие соцсети. Пользователь может подключаться к любым комнатам в зависимости от тематики. Беседа походит на пресс-конференции. Участники могут «поднять руку» и внести в разговор свою коррективу. Комнаты можно просмотреть в ленте. Пользователям приходит уведомление о начале сессии.



Пока что площадка получила активное распространение среди американских пользователей. Но и в России успели уже выбросить из этой структуры известного провластного телеведущего Владимира Соловьёва, за которого даже заступился Роскомнадзор. Но такие протекции тут не работают.



