Челябинские мужчины пойдут в музей бесплатно

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18 февраля 2021, 15:13

фото Андрей Ткаченко

23 февраля представители сильного пола смогут посмотреть постоянные экспозиции музея совершенно бесплатно. Музей искусств решил провести праздничную акцию к Дню защитников Отечества.

Стоит отметить, что сейчас в картинной галерее (ул. Труда, 92а) представлены экспозиции русского классического искусства, русского и западноевропейского фарфора.



Кроме того, в музее, на втором этаже, в эти дни работает самая мужественная выставка - «Каждый охотник желает знать…». Экспозиция посвящена традициям охоты, демонстрирует поэтичные пейзажи величественной русской природы. Напомним, выставка «Каждый охотник желает знать…» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура».



На второй площадке, в музее искусств (пл. Революции, 1), для бесплатного посещения 23 февраля будет открыта постоянная экспозиция каслинского и кусинского художественного литья из чугуна в «Уральском павильоне». А вот на выставку «Сюрреализм – это Я» праздничная акция не распространяется.



К сведению: 23 февраля выставочные залы Челябинского государственного музея изобразительных искусств на площади Революции, 1, и ул. Труда, 92а, будут работать в обычном режиме, с 10:00 до 18:00.