В России пройдет кинофестиваль социального кино

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18 февраля 2021, 14:56

Фото: личный архив

Стартовал сбор заявок на участие в конкурсной программе Открытого кинофорума «Шередарь». Этот фестиваль фильмов на социальную и благотворительную тематику появился в 2016 году по инициативе одноименного фонда, который занимается психологической и социальной реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания.

По словам организаторов, кинофорум призван объединить молодых кинематографистов, работников телевидения, представителей НКО и волонтеров. «Кинофорум — это не только конкурс и площадка для общения творческих, неравнодушных людей, но и платформа, позволяющая через киноэкран заявить о социальных проблемах, ежедневно требующих решения в нашем обществе», — говорится в пресс-релизе события.

Участие в Кинофоруме возможно в семи номинациях, охватывающих различные темы — от рассказа о благотворительном проекте до размышления о смысле жизни. Разнообразны и форматы принимаемых работ: короткометражные игровые и документальные фильмы, телесюжеты, презентационные ролики, а также сетевой контент. Сбор конкурсных заявок продлится до конца марта, а затем жюри, в которое вошли известные режиссеры, продюсеры, актеры, выберет лучшие работы.

Одной из основных частей кинофорума являются мастер-классы с профессионалами кино и телевидения, запланированные в онлайн-формате, рассказывает учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев. «Знания, обмен опытом, которые получают все участники кинофорума, уже делают их победителями сейчас, и, возможно, в будущем», — утверждает Бондарев.

22-23 апреля в детском реабилитационном центре фонда «Шередарь» во Владимирской области состоится торжественное награждение победителей кинофорума. Лучшие работы будут отмечены призами и дипломами.