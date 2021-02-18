Почему ушла в отставку мэр Симферополя

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18 февраля 2021, 13:31 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Вслед уходящему мэру города глава региона крикнул, что незаменимых людей нет и скоро все о ней забудут.

Стоит признать – выдавливанием Елены ПРОЦЕНКО с должности главы администрации Симферополя Сергей АКСЕНОВ занимался давно и делал это с упорством бульдозера, раскорчевывающего лесную поляну. Иногда даже казалось, что, когда в октябре 2019 года она стала мэром, тогда он и объявил ей вендетту. Тогда потихоньку шептались, что АКСЕНОВА дескать вынудили смириться с ПРОЦЕНКО, но он хоть и кивнул в итоге в знак согласия, но решил на ее примере доказать, кто в доме хозяин. И спустя полтора года показал.

Вчерашнее заявление ПРОЦЕНКО об увольнении можно считать молниеносным – до этого она всем внушала мысль о своей крепкой связи с мэрским стулом: вовсю делилась с журналистами планами и намекала о своей незаменимости. АКСЕНОВ же поверх еще теплого ее заявления об увольнении по собственному желанию написал в соцсетях, что на функционировании города уход госпожи ПРОЦЕНКО никак не скажется – тут он и дал ей оценку и намекнул, что рычаги управления перехвачены.

Говорят, ПРОЦЕНКО не желала «ходить на коротком поводке» и дерзко критиковала идею обуть чиновников в gps-трекеры. Говорят, что даже звучало, что у нас не тюрьма и мы не собачки. Но в итоге все закончилось очередной отставкой мэра Симферополя. Будем ждать следующий конкурс. Надеюсь, он будет столь же веселый, как и предыдущий. Кстати, уже тогда было понятно, чем все закончится.