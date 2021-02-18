Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

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18 февраля 2021, 12:52

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что взрослые и детские поликлиники Москвы начинают процесс перехода к ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге.

«Мы достигли высокого уровня проникновения передовых технологий в здравоохранении. Благодаря единой цифровой платформе у нас есть возможность сделать следующий шаг в «поликлинику будущего». Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС - протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие», - заявила Ракова.

Она отметила, что эксперимент начнется на базе двух детских поликлиник - в них будут использоваться электронные медицинские карты без дублирования на бумажном носителе. Это позволит отладить все процессы, а с октября планируется постепенно начать распространять современный формат ведения истории болезни и на другие детские поликлиники Москвы.

«Для этого, в частности, к апрелю мы планируем оцифровать все необходимые документы из детских медицинских карт. Таким образом, все сведения о здоровье малышей будут всегда под рукой врачей и родителей. По итогам будем также принимать решение и о внедрении проекта во взрослой поликлинической сети», - сообщила вице-мэр.

Она уточнила, что по желанию пациента сохранится возможность дополнительного ведения медицинской карты на бумажном носителе.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родители могут подать отдельную заявку на доступ к карте детей.