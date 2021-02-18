Юлия Навальная поделилась своими планами. Пока она заниматься политикой не собирается

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18 февраля 2021, 13:02 Источник: Harper’s Bazaar

Юлия Навальная, Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Жена Алексея Навального заниматься политикой пока не планирует. Юлия Навальная дала интервью женскому журналу Harper’s Bazaar. После ареста Навального в сети начали писать, не повторит ли его супруга путь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской пойдет на выборы вместо своего мужа.

Журналисты задали вопрос Юлии Навальной, есть ли шансы, что она может стать общественной фигурой?

Ответ женщины был таким: "На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика". По ее мнению, то, что она делает "на своем месте, в какой-то мере тоже политика".

Но она хотела бы, чтобы вопрос о зарплате работающих одинаково с мужчиной женщин был урегулирован на государственном уровне. По мнению супруг Навального, "нужно решать проблему одиноких матерей: миллионы молодых женщин отчаянно борются за существование, не получая алиментов и не имея возможности пойти на нормальную работу или учебу из- за проблем с детским садом".

Юлия Навальная полагает, что "дошкольное образование должно финансироваться таким образом, чтобы бесплатный детсад был доступен каждому ребенку без всяких очередей".