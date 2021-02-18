Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19

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18 февраля 2021, 12:22 Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы на своем персональном сайте сообщил, что в Москве начинаются международные клинические исследования однофазной вакцины «Спутник Лайт».

Сергей Собянин отметил, что разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность.

«Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от Covid-19», - написал мэр Москвы.

По его словам, эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое началось на этой неделе, имеет важное значение.

«Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации. Исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он особенно отметил, что от коронавируса важно защитить не только взрослых, но и детей. По его словам, на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут производиться три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве», - рассказал Собянин.

Он также сообщил о начале клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» в столице.

«И, наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», - заявил мэр Москвы.

В сообщении отмечается, что в основе нового препарата присутствуют те же самые векторы-носители, что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.

Известно, что «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование. На портале mos.ru можно записаться и узнать более подробную информацию.