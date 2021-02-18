Учёные выявили, что молоко может быть смертельно опасно для детей

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18 февраля 2021, 12:36 Источник: МК

фото: pixabay.com

Учёные Имперского колледжа Лондона опубликовали результаты своего исследования о влиянии коровьего молока на здоровье и жизнь детей. Изучив причины детских смертей в период с 1998 по 2018 годы, британские исследователи заключили, что молоко может быть опасно для детей вплоть до летального исхода.

Оказалось, что не все родители знают - молоко для некоторых детей - сильнейший аллерген.

Про аллергию на орехи - знали, а про молоко - нет.

В статье, опубликованной в медицинском издании The British Medical Journal, говорится, что в 26% случаях причиной смерти являлось молоко. Больше всего умерло детей в возрасте до 15 лет. Как Употребление коровьего молока вызывает у некоторых детей сильную пищевую аллергию.

Так как об аллергии от арахиса или грецкого ореха в семьях с детьми знают, исключают их из рациона, доля смертей от аллергии, вызванной этими продуктами, снижается. От аллергии, вызванной молоком, растет.

Ученые также отметили, что среди взрослого населения коровье молоко также является причиной более 25% смертей, вызванных пищевой аллергией.