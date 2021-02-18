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«Ресторанно-ковидный» запрет в Челябинской области снят

, 11:58

«Ресторанно-ковидный» запрет в Челябинской области снят
Фото: Людмила Ковалева ( Южноуральская панорама)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе.

На сегодняшний день продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+». Мера продлена с 22 февраля по 7 марта 2021 года.

А вот разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях в соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области увеличивается с 60% до 75%.

Кроме того, уже с  сегодняшнего дня отменен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.

Но остается главное, обязательное  условие для организаторов мероприятий – неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

ГН