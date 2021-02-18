Как проходит подготовка лётчиков боевой авиации ВКС в Липецком авиацентре

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18 февраля 2021, 12:10

MOD Russia, globallookpress.com

Липецкий авиацентр, куда входит 968-й полк, военные эксперты оценивают как одну из лучших в России школ по подготовке боевых лётчиков. Выпускники авиацентра овладевают приёмами воздушного боя, управлением разными типами самолётов, навыками дозаправки в воздухе и действий в составе звеньев.

Врио начальника группы руководства полётами 968-го смешанного авиаполка майор Сергей Горовик рассказал, что лётчики отработали выполнение учебно-боевых задач в условиях слабой видимости и порывистого ветра.

Горовик отметил, что от погоды зависит очень многое. Тренировочные полёты выполнялись над Воронежской областью в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток.

В состоявшейся в Липецке тренировке принимали участие экипажи многоцелевых самолётов Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, лёгких модернизированных истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25СМ. В полётах приняли участие выпускники Краснодарского лётного училища и опытные пилоты.

Несмотря на сложные метеорологические условия, экипажи успешно выполнили поставленные задачи на высотах от 400 до 4000 метров. Как подчеркнул майор, это является показателем мастерства лётчиков и современности эксплуатируемой техники, - передаёт RT.