В России появится единый реестр организаций, имеющих доступ к биометрическим данным граждан

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18 февраля 2021, 11:53 Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Налоговая служба России объявила, что объединит личные кабинеты налогоплательщиков с данными онлайн-касс, то есть, вся информация о гражданах постепенно будет сводиться в одну точку.

Налоговики уверены, что это создаст дополнительные удобства налогоплательщикам - ведь теперь любой налоговый вычет можно будет сформировать в один клик. Это, безусловно так, но пессимистично настроенные эксперты предупреждают, что такая сверхцентрализация - очередной шаг на пути к налогообложению тех расходов граждан, которые превышают их реальные доходы.

Тенденция к централизации (и, попутно, коммерциализации) данных невооруженным взглядом заметна и в других сферах. Так, Ростелеком объявил о том, что вскоре появится единый реестр государственных и частных организаций, имеющих доступ к биометрическим данным граждан. Фактически Ростелеком, как оператор ЕБС (Единой Биометрической Системы), будет продавать имеющиеся у него сведения о гражданах, по 200 рублей за запрос.

Конечно, и тут пессимисты предупреждают, что велик риск злоупотреблений и утечек данных, но большинство экспертов сходятся во мнении, что попадание в единые базы данных о гражданах остановить невозможно, и вопрос полной консолидации информации - лишь вопрос времени.

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