В Челябинской области пройдет массовая акция в защиту памяти героев

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18 февраля 2021, 11:46 Андрей Зубанов

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Челябинские единороссы 23 февраля присоединятся к всероссийской акции «Защитим память героев». Они проведут возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войне в ряде населенных пунктов региона.

Акция проводится совместно с волонтерскими организациями и объединениями. Планируется, что к этой акции присоединится множество депутатов, представителей общественных организаций и обычных граждан. Для них это станет способом почтить память тех, кто с оружием в руках защищал свою страну, не щадя собственных жизней.

Руководитель Челябинской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Марина Поддубная высказала мотивы, озвучила мотивы, движущие единороссами: «Почтить таким образом ветеранов – поколение победителей, благодаря которым у нас над головой мирное небо, и мы не знаем ужасов войны, действительно невероятно важно».