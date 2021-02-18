В Челябинской области пройдет массовая акция в защиту памяти героев
18 февраля 2021, 11:46 Андрей Зубанов
Челябинские единороссы 23 февраля присоединятся к всероссийской акции «Защитим память героев». Они проведут возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войне в ряде населенных пунктов региона.
Акция проводится совместно с волонтерскими организациями и объединениями. Планируется, что к этой акции присоединится множество депутатов, представителей общественных организаций и обычных граждан. Для них это станет способом почтить память тех, кто с оружием в руках защищал свою страну, не щадя собственных жизней.
Руководитель Челябинской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Марина Поддубная высказала мотивы, озвучила мотивы, движущие единороссами: «Почтить таким образом ветеранов – поколение победителей, благодаря которым у нас над головой мирное небо, и мы не знаем ужасов войны, действительно невероятно важно».
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