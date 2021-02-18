Московские школьники смогут разработать свои ИТ-проекты для МЭШ

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18 февраля 2021, 10:54

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начинается конкурс «Акселератор проектов МЭШ».

В рамках конкурса ученики 7-11-х классов и студенты первого и второго курсов колледжей смогут разработать образовательные приложения и создать программные продукты для Московской электронной школы (МЭШ).

«Цифровая среда помогает развивать московское образование и дает все больше новых возможностей для школьников. Основной цифровой базой является Московская электронная школа, которая позволяет нам внедрять новые проекты. Так, мы запускаем «Акселератор проектов МЭШ», в котором ребята могут попробовать себя в качестве разработчиков приложений, веб-квестов или программных продуктов. Итогом должно стать создание детско-юношеского сообщества IT-разработчиков», - сообщила Анастасия Ракова на официальном сайте мэра Москвы.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 5 апреля. Регистрация проводится на сайте snt.mos.ru.