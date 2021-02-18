В Минобрнауки России сообщили, что вузы определят формат выпускных экзаменов в 2021 году самостоятельно

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18 февраля 2021, 07:41 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Российским высшим учебным заведениям в 2021 году предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), учитывая эпидемическую обстановку в каждом конкретном регионе.

Согласно информации Минобрнауки РФ, "решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ".

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с Роспотребнадзором и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе.

Вузы в этом году также имеют право применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении выпускных экзаменов.