В Минобрнауки России сообщили, что вузы определят формат выпускных экзаменов в 2021 году самостоятельно

Российским высшим учебным заведениям в 2021 году предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), учитывая эпидемическую обстановку в каждом конкретном регионе.
Согласно информации Минобрнауки РФ, "решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ". Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с Роспотребнадзором и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе.
Вузы в этом году также имеют право применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении выпускных экзаменов.
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