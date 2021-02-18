Алексей Текслер снова один из самых популярных губернаторов в Телеграме

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18 февраля 2021, 07:18

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск").

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь вошел в ТОП-10 глав российских регионов, чаще всего упоминаемых в мессенджере Телеграм.

Анализ проводила компания «Медиалогия» в период с 10 по 16 февраля. На первой строчке уже традиционно «поселился» мэр Москвы Сергей Собянин – о нем написали 2204 раза. На втором месте недельного рейтинга Телеграм - мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, о котором упомянули 1611 раз. На третьем - глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, о нем написали 1236 раз. Челябинский губернатор Алексей Текслер вошел в десятку с цифрой упоминаний - 725 раз.