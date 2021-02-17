В России создают госмонополию, которой будут принадлежать все цифровые данные граждан и бизнеса на дорогах

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17 февраля 2021, 20:06 Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В ближайшие годы во всех передовых странах начнет развиваться направление MaaS: Мобильность как сервис. Из точки отправления в пункт прибытия граждане смогут добраться разными видами транспорта, включая каршеринг и такси, но по единому платежу с понятным трафиком, ценой и общим временем. Возникнет гигантский высококонкурентный рынок транспортных и цифровых сервисов от разных поставщиков.

Дороги обрастут датчиками, транспорт начнет в мобильных сетях предупреждать компьютеры соседних машин об изменении скорости и перестроениях. Операторы вовлекут все данные в коммерческий оборот, предлагая платные сервисы на их основе и снижая цены в конкурентной борьбе. В нашей же стране планируется создание грандиозной государственной монополии, которой будут принадлежать все цифровые данные граждан и бизнеса на дорогах, включая персональные.

Проект телеметрической системы «Автодата» ведется по направлению Автонет Национальной технологической инициативы (НТИ). Финансирование идет из госбюджета в рамках средств, выделяемых на НТИ. Исполнитель проекта - Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и внедрению навигационных технологий» НП «ГЛОНАСС».

Первый вариант проекта закона о системе «Автодата», призванный собирать, хранить и обрабатывать все цифровые данные, генерируемые на дорогах, появился в марте 2020 года. Интересная подробность: на проект «Автодата» государственные деньги выделяются в рамках подразделения НТИ Автонет, соруководителем которого является Александр Гурко. Одновременно он же возглавляет НП «ГЛОНАСС», которое является единственным исполнителем проекта «Автодата» и получает на него государственные гранты.

Уже в сентябре прошлого года рабочая группа проголосовала за проект с радикальными изменениями. Пункт 1 статьи 3 гласит: «Обладателем информации, содержащейся в Платформе «Автодата», является Российская Федерация».

Далее в тексте упоминания прав собственности граждан и бизнеса на свои данные вообще не встречаются. При этом мы будем нести ответственность по закону за неполную и несвоевременную их передачу в «Автодату», а все оборудование для их сбора ставить за свой счет.

Отправлять в «Автодату» свои данные будут призваны изготовители транспортных средств и их представители; владельцы автомобильных дорог; пользователи автомобильных дорог — юридические лица и ИП; администратор систем электронных паспортов транспортных средств; операторы информационных систем, обрабатывающих информацию об эксплуатации транспорта; собственники колесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования. То есть все, кроме силовиков: они от этого освобождены.

В процессе голосования с критикой проекта выступили представители «Фольксвагена». Произошел раскол между инициаторами «Автодата» и будущими исполнителями. Из 76 членов рабочей группы свои бюллетени прислали 33. Против проекта закона проголосовали Минтранс, КамАЗ, «Яндекс», «Фольксваген», группа Т-1 (компания РЕНОВА Вексельберга). Воздержались - Министерство цифрового развития, МВД и Mail.ru.

В настоящее время данные телеметрии поступают с миллионов современных машин и являются собственностью «Форда», «Ауди» и так далее. На их основе компания BMW начала создавать фантастические сервисы. В Россию они придут неизбежно и в ближайшее время. Утечка такой информации является ЧП с расследованием. Телеметрия болидов «Формула-1» вообще относится к информации Top Secret.

Разработчики проекта «Автодата» сообщили, что рассчитывают получать от автокомпаний линейную скорость движения, интенсивность разгонов и торможения, срабатывание курсовой стабилизации и прочих электронных помощников. А к этому еще и географию ежедневных маршрутов гражданина, фиксирующуюся бортовой системой ГЛОНАСС/GPS, время движения, технические данные автомобиля, которые бортовые компьютеры через мобильную связь передают автопроизводителям, и прочее. Ассоциация европейского бизнеса, в которую входят почти все иностранные автозаводы на территории России, 20 января выпустила публичное заявление, фактически повторяющее позицию «Фольксвагена».

Позицию индустрии перевозок озвучила Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики:

«Мы убеждены, что для любой компании передавать конфиденциальные данные в некую систему, где ими кто-то другой будет распоряжаться, означает терять свои конкурентные преимущества. Наш главный аргумент против принятия этого законопроекта — мы не готовы передавать в единую платформу данные о логистических маршрутах и поставках товаров. Это конфиденциальная рыночная информация, которую все компании оберегают особенно тщательно. Существует множество видов такой информации — маршруты, информация о грузе, его стоимости, клиентах.

Если компании потеряют в недрах такой системы информацию о потоках, объемах, заказах, клиентах, они могут попасть к прямым конкурентам. Мы должны передать все это кому-то бесплатно, да еще за свой счет установить дополнительное оборудование, передающее такие данные. В законопроекте установлена ответственность перевозчиков за полноту и актуальность своих секретных данных, передаваемых в платформу «Автодата». Потом ими могут торговать, подобные утечки в России никого не удивляют».

Она отметила, что разработка законопроекта и самой системы «Автодата» происходит практически тайком от реального бизнеса, без обсуждения и предоставления полноценной информации. Разработчики ведут работу лишь в кругу Автонет.

В условиях такой закрытости приходится обращать внимание на детали, служившие инструментом кремленологов США в холодную войну, — расстановка членов Политбюро на Мавзолее анализировалась на предмет кадровых изменений. Когда НТИ и Агентство стратегических инициатив показывали свои проекты президенту, в том числе «Автодату», рядом с Путиным всегда сидел первый вице-премьер Белоусов. Он является одним из руководителей Межведомственной рабочей группы Национальной технологической инициативы со дня ее основания. Проект закона о системе «Автодата» на имя Путина также снабжен препроводительным письмом Белоусова. Дорожные карты всех ее проектов, выделение денег на них проходило через МРГ. С очень высокой долей вероятности он и утверждал финансирование.

Россия все еще отстает в формировании законодательства, регулирующего цифровую экономику. В том числе в части определения собственности и стоимости данных. Возникает ситуация, когда данные есть, и их все больше, но формально собственников и цены у них нет. По словам источника «Ведомостей», законопроект о системе «Автодата» в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства РФ.