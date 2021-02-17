Как школьники и Серафим птиц накормили

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 16:46

Фото: личный архив

Сначала о школьниках Ростовской области. Они сегодня кормили оставшихся на зимовку в наших краях птиц. Точнее, развешивали кормушки. Происходило все это действо в одном из самых живописных уголков Дона, в заказнике «Горненский». Акцию провело региональное минприроды.

Перед тем, как сегодня отправиться за 80 км от Ростова, дети почти месяц сами делали домики для кормления. И в итоге на конкурс поступило 164 работы. Почти все они и были сегодня установлены на одной из троп особо охраняемой территории.

Теперь о Серафиме. Девятнадцатилетний корреспондент «Аргументов недели. Юг» Серафим Кулешов тоже не удержался от того, чтобы покормить пернатых. Нет, свою кормушку он на конкурс не высылал. Но раз уж оказался в эпицентре акции: «Накормите птиц»», то взял и установил.

Жаль, когда насыпал корм, не догадался расстелить свежий номер газеты. Так бы пернатые обитатели «Горненского» были бы в курсе последних публикаций «АН». Впрочем, у Серафима еще будет шанс исправиться. Через месяц минприроды подведет итоги конкурса по изготовлению скворечников.