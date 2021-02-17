Москва помогает людям с ментальными особенностями найти место в жизни – Собянин

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 16:22 Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы сообщил на своем персональном сайте про помощь, которая оказывается людям с ментальными особенностями.

«Москва стремится найти семью каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей. За последние 10 лет число сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в 1,5 раза – с 12 665 до 18 550 детей. А количество проживающих в детских домах сократилось в 3,3 раза – с 4 371 до 1 317 детей. Почему не до нуля? Очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами. Как правило, эти ребята живут в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интернаты. Простой, понятный и годами накатанный жизненный путь. Но далеко не лучший и не единственный», - написал Сергей Собянин.

Он отметил: множество примеров удачной социализации инвалидов с ментальными нарушениями убеждают, что для них можно организовать и другие формы поддержки. И, несмотря на свое заболевание, многие из них могут стать полноправными членами общества.

«Сегодня московские психоневрологические интернаты переживают самую глубокую трансформацию за последние десятилетия. В них гораздо чаще стали бывать волонтеры. Постепенно вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных и даже открываются учреждения нового типа, целью которых является социальная адаптация людей с ментальными нарушениями», - сообщил мэр Москвы.

По его словам, в столице недавно был создан Центр сопровождаемого проживания для выпускников детских домов. Задачами Центра является обучение навыкам самостоятельной жизни, помощь в раскрытии способностей и освоении профессии, подготовка к интеграции в жизнь мегаполиса.

Столичный градоначальник также поделился впечатлениями от посещения учебно-тренировочного общежития Центра в Зябликово.

«В двухэтажном здании – 10 квартир, рассчитанных на проживание до 60 человек. В каждой квартире имеются две спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая. Полный комплект предметов быта, инвентаря, мебели, оборудования. Кухни оснащены посудой, бытовой техникой, холодильником, посудомоечной машиной. Молодые люди учатся самостоятельно готовить пищу, накрывать на стол и убирать за собой. Свободный доступ к плите и бытовой технике позволяет пользоваться ими без помощи других людей. В зале с мультимедийным оборудованием можно проводить спортивные занятия, танцы, игры и тренировки. Ребята мастерят поделки своими руками», - написал мэр Москвы.

Сообщается, что в общежитии есть специальный класс для дистанционного общения между собой и с внешним миром. Общение ведется с помощью уникального «ЭМО- коммуникативного тренажера», позволяющего принимать и отправлять сообщения в личных чатах и сохранять историю переписки. Текстовые сообщения заменяют картинки-сообщения.

В учебно-тренировочном общежитии проживает 51 человек. С ними ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе.

Ребята не находятся в четырех стенах, а регулярно выходят в город. Они посещают колледж или мастерские и проходят стажировки на предприятиях с прицелом на дальнейшее трудоустройство.

«Как показал первый опыт, попав в новые условия, многие молодые люди мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса, вплоть до готовности перейти на следующий уровень самостоятельности. Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время. Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью», - заключил мэр столицы.