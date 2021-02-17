В горных посёлках Сочи восстанавливают электроснабжение

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17 февраля 2021, 15:11

Тридцать бригад энергетиков "Россети Кубани" при поддержке более, чем тридцати единиц техники, восстанавливают энергоснабжение в горных посёлках Сочи.



Перебои с электричеством вызваны сильными снегопадами, которые уже несколько дней проходят по всему Краснодарскому краю. В энергокомпании уточнили, что в случае с горными районами Сочи причиной в энергоснабжении были вызваны налипанием снега на деревьях.



"Россети Кубань" сообщают, что восстановительные работы в горных районах осложняются труднопроходимыми заснеженными дорогами и невозможностью проезда спецтехники мобильных бригад энергетиков.



Для энергоснабжения социальных объектов задействованы семь передвижных резервных источника энергоснабжения. В целом по всему сочинскому энергорайонув работах задействованы более ста специалистов. В энергорайон дополнительно направлены четырнадцать бригад из других филиалов компании для оказания помощи сочинским коллегам.



Энергетики Сочинских электрических сетей работают в особом режиме. Кроме того, отрабатываются также заявки, которые поступают от бытовых потребителей.



В компании напомнили, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.



На сегодняшний день ПАО "Россети Кубань" отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Кубани и Адыгеи. В составе энергосистемы одиннадцать электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тысяч километров, а площадь обслуживаемой территории – более восьмидесяти тысяч квадратных километров с населением более шести миллионов человек.