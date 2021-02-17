Соцсеть Clubhouse может спровоцировать новую волну мошенничеств

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17 февраля 2021, 15:11 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Clubhouse - быстро набирающая популярность закрытая социальная сеть по обмену голосовыми сообщениями. В ней состоят Илон Маск , Марк Цукерберг, Эштон Кутчер, Гвинет Пэлтроу, Пэрис Хилтон, Джаред Лето и многие другие знаменитости. Попасть в Clubhouse можно только по приглашению от кого-то из пользователей этой платформы. Тем временем, в магазине операционной системы Android обнаружены подделки под приложение Clubhouse. Они могут стать источником вредоносного программного обеспечения и собирать информацию с устройства пользователя.

В «Авито» и «Юле» появились в продаже предложения с приглашениями в Clubhouse. Стоимость варьируется от 200 до 10 тыс. рублей. Эксперты считают, что за этими предложениями могут стоять мошенники.

«Вас попросят перевести деньги в обмен на инвайт без гарантий получения приглашения», - предполагает Кирилл Солодовников, гендиректор Infosecurity a Softline Company.

Известно, что в «Авито» решили запретить продажу приглашений в Clubhouse, чтобы защитить пользователей от возможного мошенничества.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо считает, что злоумышленники могут воспользоваться низкой осведомленностью пользователей о сервисе. Наиболее опасной угрозой является появление фальшивых приложений Clubhouse в магазине операционной системы Android. По мнению специалистов, такие приложения могут отслеживать местоположение устройства, получать сообщения из мессенджеров или доступ к микрофону и камере на смартфоне, а также распространять вредоносное ПО. Эксперты компании Avast отмечают, что оригинальное приложение Clubhouse не запрашивает доступ к камере, фотографиям и местоположению.

Тем временем, Общественная палата РФ уже обратилась в Роскомнадзор и правоохранительные органы с просьбой установить контроль за Clubhouse, поскольку новая соцсеть должна наряду с другими платформами исполнять российские законы и не допускать, к примеру, распространения экстремистского контента. За отказ предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзор может заблокировать соцсеть. Прецедент этому имеется: такое произошло с онлайн-рацией Zello.

На днях Илон Маск предложил пообщаться в Clubhouse Владимиру Путину. Предложение не осталось без ответа Кремля.

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.