«Армату» впервые покажут за рубежом

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17 февраля 2021, 15:20 Виктор Крестьянинов, Заместитель Главного редактора

Фото: соцсети

«Уралвагонзавод» впервые покажет за рубежом перспективный танк Т-14 «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Оба новых изделия будут представлены в экспозиции Концерна на IDEX-2021 – Международной оборонной выставке, которая пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля 2021 года.

Через несколько дней состоится международный дебют танка Т-14 «Армата» - единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном. Танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения оружия массового поражения. Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трёх инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Также в линейке продукции на выставке будут представлены самый современный танк Т-90МС, модернизированный танк Т-72 и боевая машина поддержки танков (БМПТ). Экспозиция также включает тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, самоходную гаубицу 2С19М1-155 в калибре 155 мм и различные дистанционно управляемые боевые модули с пулеметно-пушечным вооружением в калибре от 7,62 до 57 мм.

«Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний оборонной отрасли IDEX неизменно является одной из самых важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место», - подчеркнул генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.