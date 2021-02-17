Число самозанятых граждан в Челябинской области выросло до 39 тысяч

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17 февраля 2021, 14:39

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С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - «Налог на профессиональный доход». С момента начала действия налогового режима на территории области стали самозанятыми уже более 39 тысяч южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области ежедневно количество граждан, выбравших новый налоговый режим, увеличивается примерно на 100 человек. Отметим, что с 1 января 2021 года к налоговому режиму присоединились более 5 тысяч человек.

Напомним, что стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн рублей в год.

На сегодняшний день новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4 процента - при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6 процентов - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом в ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, а вот взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют исключительно в добровольном порядке. Известно, что до конца 2028 года налоговые ставки увеличены не будут.

Этот налоговый режим позволяет «выйти из тени» при максимально благоприятных условиях: регистрация с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог», без посещения налоговой инспекции. Отметим, что самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.

Также участники специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс, уплаты страховых взносов, хозяйственные операции самозанятого в рамках режима не облагаются НДС и НДФЛ. Важно:деятельность в рамках налога на профессиональной доход можно совмещать с основной работой по трудовому договору или даже открыть свое производство.