Интимные подробности: мошенники угрожают россиянам слежкой через веб-камеры

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17 февраля 2021, 13:46 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Неизвестный мошенник по электронной почте вымогал $650 у 73-летней жительницы Челябинска, угрожая ей тем, что разместит в интернете ее интимные фото, которые он якобы получил через веб-камеру. Женщине пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Подобные случаи вымогательства вновь участились в России.

Жители разных регионов нашей страны получают электронные письма, сообщающие, что за ними якобы велась слежка через их же веб-камеры. Злоумышленники сообщают, что производили слежку в то время, когда адресат якобы посещал сайты для взрослых. И теперь, если вымогателям не выплатят некую сумму, видеозаписи тех действий, которые адресат якобы совершал во время просмотра «клубнички», попадут в интернет.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что с технической точки зрения слежка через камеры на компьютерах и смартфонах может быть осуществима. При этом он отметил, что вести постоянную запись, отправлять и хранить такие объемы информации тяжело, а обрабатывать их вообще невозможно.

Специалист по компьютерным технологиям Сергей Корогод сообщил, что случаев подтвержденной слежки через веб-камеры в десятки раз меньше, чем об этом пишут в рассылках, но такая ситуация возможна.

«Сама схема совсем не нова: мошенники осуществляют массовые рассылки с сообщениями, что они взломали соцсеть, следят по камере, прочитали вашу переписку — придумать можно всё, что угодно, но дальше всегда за этим следует давление, - рассказывает эксперт. - Бывают и более изощренные кейсы. Например, человек устанавливает на мобильное устройство какое-то приложение, запускает и через какое-то время всплывает окно, где мошенники показывали сделанную через фронтальную камеру фотографию и говорили, что мы знаем, как вы выглядите, чем живете. Заплатите - и никто вас не будет преследовать. Но чаще всего этот шантаж ничего под собой не имеет».

Специалист отметил: чтобы защититься от мошенников - камеру нельзя напрямую подключать в интернет.

«Она должна оставаться во внутренней сети. Подключить камеру в интернет - это прямо ее открыть. Причем есть специальные поисковики, которые умеют находить такие вот устройства», - подчеркнул Корогод.

Директор Академии информационных систем Юрий Малинин напомнил о возможности слежки через смартфоны: необходимо знать о существовании множества мобильных приложений, задача которых собирать данные о владельце устройства и передавать их вовне.

«При этом шпионские приложения и другие вредоносные программы могут маскироваться и под настоящие, официальные приложения. Поэтому скачивать мобильные приложения на свой смартфон желательно только из официальных магазинов», - советует эксперт.

При этом он подчеркивает, что в большинстве случаев угрозы мошенников являются просто запугиванием, манипулированием, вынуждающим человека заплатить. Никакого доступа к веб-камере злоумышленники обычно не имели и не имеют.

Известно, что подобная схема мошенничества распространена не только в России. В 2020 году в США адресатам приходили письма следующего содержания:

«Вспомните всё, что вы делали последний год, и представьте, что мы видели всё, чем вы занимались. Ваши видео уже загружаются на несколько порносайтов, и у вас есть всего одна неделя, прежде чем они станут достоянием общественности».

Для того, чтобы вышеуказанные угрозы не были реализованы, потенциальным жертвам необходимо было перечислить преступникам криптовалюту на сумму $500. Известно, что в 2018 году в США жертвы выплатили вымогателям около $83 млн.