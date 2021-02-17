Воркута – самый вымирающий город России, где квартиры продают за 1 рубль

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 13:44 Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Суровый климат, дорогие продукты, отсутствие работы – главные причины, почему люди покидают Воркуту. Остальные либо спиваются, либо стараются устроиться в шахты. Сейчас население города – около 50 тыс. человек. С каждым годом это число все меньше.

Среднегодовая температура в Воркуте – минус пять градусов. Зима стоит восемь месяцев. В 40-градусный мороз выходить на улицу без крайней необходимости желающих немного. Особенно тяжело, когда метет пурга. Снег выпадает даже летом.

В Воркуте очень дорогие продукты, да и вообще любые вещи. Поскольку город отрезан от Большой земли, к нему не проложена автомобильная трасса из «центральной» России, все завозят по железной дороге – отсюда и такие высокие цены.

С работой тоже очень непросто. Средняя зарплата – 26 тысяч, шахтеры получают в пределах сотни. Но с учетом стоимости жизни, эти деньги быстро заканчиваются. Поскольку на улице особо не погуляешь из-за холода, молодежь часто ходит в кино и кафе – а это тоже удовольствие не дешевое. Те, кто хочет жить более-менее нормально, стараются идти в шахты, где хоть что-то платят и можно даже накопить на отпуск – хоть раз в год выехать из вечного холода мечтает каждый воркутянин. Рабочих мест не хватает. «Воркутауголь» — по-прежнему самое крупное предприятие, почти 6 тыс. работников. Но действующих шахт всего четыре: «Воргашорская», «Воркутинская», «Комсомольская» и «Заполярная». «Воргашорская» — самая молодая, недавно ей исполнилось 45 лет. Еще через 5 лет она будет выработана. Из крупных предприятий - Воркутинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»). Но туда, по словам воркутинцев, устроиться практически невозможно: «Газпромщики предпочитают подтягивать своих специалистов с материка».

В Воркуте сейчас проживает около 50 тыс. человек. Точнее сказать трудно – многие по-прежнему там прописаны, но уже давно уехали на «юг». Юг по их понятиям – это все, что южнее полярного круга. Те, кому удается продать квартиру тысяч за 15, безумно счастливы – можно хотя бы закрыть долги за коммуналку. А многие вообще просто бросают квартиры или отдают за один рубль.