Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 13:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Здание правительства Латвии

Это было ожидаемо! Рейтинг правительства Латвии упал до самого низкого уровня. Почему?

В январе латвийцы очень плохо оценили работу правительства под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные агентством SKDS.

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш заявил, что в «январе те, кто был недоволен работой правительства стали очень недовольны».

Как это выражается в цифрах?

Если еще в декабре было 27% недовольных работой правительства, то в январе этот показатель возрос до 37%.

Понятно, что все опросы очень относительные…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» сделали свой опрос.

Валдис, 38 лет, житель Даугавпилса: «Я думаю, что такие цифры не совсем соответствуют истины. Гораздо больше недовольных. В правительстве даже есть депутаты, которые недовольны и говорят об этом. А среди простых латвийцев процент огромный недовольных. Как можно быть довольным, когда цены на электричество, отопление, продукты питания повышаются с космической скоростью? Это при том, что в стране тотальная безработица и целые организации идут в суды. О пособиях я просто молчу. Это издевательство».

Анна, 44 года, Рига: «Правительство работает безобразно. Создается такое ощущение, что доживают последние дни. Доживают и стараются себя обеспечить. Я никогда не видела такое правительство, чтобы так издевался над своим народом».

Бронислава, 72 года, поселок Роя: «Просто есть нечего. У меня совсем маленькая пенсия. И если летом я живу с огорода, то зимой совсем плохо. Я даже не хочу говорить о правительстве. Бог им судья»

Ратис, 50 лет, Энгуре: «Я не знаю, кто может положительно оценить работу этого правительства? Видимо, есть такие… Небольшой процент. Среди моих знакомых нет людей, которые бы оценили положительно эту работу».

Балтийское бюро «АН» опросило всего 28 человек. И не было ни одного человека, который высказался бы положительно о работе нынешнего правительства.