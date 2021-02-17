Еще 1500 южноуральских семей с января получают пособие на первенца

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17 февраля 2021, 12:47

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск").

В Челябинской области продолжена реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

- В 2021 году ежемесячную выплату на первенца уже получили более 24 700 южноуральских семей на общую сумму 575 миллионов рублей, из них 1536 семьям выплата назначена впервые, - пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Со слов Ирины Буториной в рамках нацпроекта «Демография», кроме выплат на первенца, семьи могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей и областной материнский капитал. Для оформления пособий необходимо обращаться в МФЦ и управления социальной защиты населения.

Стоит отметить, что в 2021 году размер выплат на первого и третьего ребенка составляет 11 694 рубля, размер областного материнского капитала – 104 тысячи рублей. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно: пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.

А вот областное единовременное пособие при рождении ребенка назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Сегодня его размер : от 2 тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого и последующих детей).

Известно, что в рамках нацпроекта c начала 2021 года 344 многодетные смогли воспользоваться областным материнским капиталом и направить его по новым направлениям расходов. Эти направления были утверждены еще в 2020 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На эти цели было выделено 31,76 млн рублей. Кроме всего прочего, выплаты на третьего и последующих детей получили 12 995 семей на общую сумму 326,22 млн рублей, областное единовременное пособие при рождении ребенка – 3 405 семей на общую сумму 10,86 млн рублей.

Суммарно на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предусмотрены средства в размере 5,4 млрд рублей. 4,8 млрд рублей - деньги федерального бюджета, 599 млн рублей из областного бюджета.

К сведению: в региональную составляющую нацпроекта «Демография» входят пять областных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».