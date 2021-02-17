В результате пенсионной реформы миллионы россиян остались и без пенсий и без работы

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 12:39

Летом-осенью 2018 г. впервые за 90 лет что советской, что позднейшей истории правительство внезапно объявило о повышении пенсионного возраста. Государство решило экономить на старшем поколении по 700–800 млрд руб. ежегодно, для чего набросить пенсионерам к возрастной планке по 5–8 лет. Это лишило будущих пенсионеров веры в честность многих других обещаний государства. Как можно было 18 лет подряд и на всех уровнях власти твердить, что повышения пенсионного возраста не будет, затем внезапно, хлопком, вообще без обсуждений, резко сделать именно то, от чего столько лет зарекались?



Для правительств большинства стран решение провернуть любую из подобных реформ, было бы его последним решением. Но только не в нашей ситуации. В РФ за всё, включая громадные ошибки правительства, платит народ. Несмотря на 800 тыс. человек, оставленных государством без пенсий, по итогам 2020 г. число занятых в экономике упало до 10-летнего антирекорда. Снизилось за год на 1,65 млн человек, до 70,7 миллиона. Иными словами, как и опасались эксперты, миллионы остались и без пенсий, и без работы.



Мало того что затея сработала ровно в обратную сторону. Похоже, испытание, в которое затянули народ, даже не стоило свеч. За прошлый год госказна сэкономила на этих 800 тыс. несостоявшихся пенсионеров всего ничего, каких-то 14 млрд рублей. Для сравнения: общий бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 г. дорос до 8,347 трлн рублей. На выплаты пенсий фонд распределит 9,6 триллиона. Из них 4,12 трлн – прямые дотации из госбюджета, это ни много ни мало пятая часть всех федеральных расходов РФ. Так вот только на собственное содержание в нынешнем году ПФР потратит 124,3 млрд рублей. То есть почти вдесятеро больше, чем составила текущая экономия на пенсионной реформе. Фонд абсолютно ничего не зарабатывает сам, он просто распоряжается чужими деньгами. Однако суммы, на которых он сидит, совсем сумасшедшие.



Экономисты Всемирного банка отметили, что пенсионная реформа в РФ, по сути, – просто «изъятие». Они приводят такую выкладку. «Это не реформа, это конфискация почти миллиона рублей у каждого из представителей старших поколений». При средней пенсии 15 тыс. руб. в месяц в ценах 2020 г. пять лет невыплаченных пенсий складываются в 900 тысяч! Как решение вопроса дефицита ПФР, некоторые эксперты предлагают его полную ликвидацию и выплату пенсий сразу из госбюджета.



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