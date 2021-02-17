Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной в лучшем случае к лету

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17 февраля 2021, 12:10 Источник: ТАСС

Вакцинация в доме престарелых в штате Нью-Джерси. Фото: GlobalLook

Основная часть американцев сможет сделать прививку не раньше конца весны. Имеющийся запас вакцины на данный момент израсходован на 72 %.

«Если говорить о том, когда вакцина станет широко доступной для основной части населения, то раньше я надеялся, что это произойдет к концу апреля. Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый. Эти оценки основывались на предположении о том, что Johnson & Johnson сможет предложить больше доз вакцины, чем оказалось на деле», - сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что временные рамки массовой вакцинации сдвигаются. По его словам, возможно, это будет середина - конец мая или начало июня.

Сейчас в США двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию. Пока вакцинация доступна только для определенных категорий граждан: медики, пациенты домов престарелых, пожилые люди (в приоритете те, кто старше 75 лет, за ними следуют те, чей возрасте больше 65), люди с хроническими заболеваниями независимо от возраста, пожарные, полицейские, почтальоны, водители общественного транспорта, сельскохозяйственные рабочие.

Американские СМИ пишут, что записаться на прививку в США не так-то просто. Свободные «окошки» быстро расхватывают. Особенно непросто приходится пожилым, которые не привыкли работать с интернетом.