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Оперштаб: в России за сутки коронавирус обнаружили еще у 12 828 человек

, 11:38

Оперштаб: в России за сутки коронавирус обнаружили еще у 12 828 человек
фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 12 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные данные по ковиду ежедневно приводит оперативный штаб.

Прирост новых зараженных продолжает снижаться. 17 февраля выявлен минимум новых заболевших с 9 октября 2020 года.
Случаи заражения сегодня были зарегистрированы во всех регионах РФ.

За все время пандемии в нашей стране коронавирусная инфекция нового типа выявлена у четырех миллионов 112 151 человек.
За последние 24 часа в России скончались 467 человек с подтвержденным COVID-19. Всего скончались 81 446 человек.
Выписаны по выздоровлении за сутки 17 919 человек. За период пандемии - вылечились три миллиона 3 млн 642 582 пациентов.

16 февраля в России впервые с октября выявили менее 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

ИЧ

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