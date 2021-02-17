Оперштаб: в России за сутки коронавирус обнаружили еще у 12 828 человек

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17 февраля 2021, 11:38

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 12 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные данные по ковиду ежедневно приводит оперативный штаб.

Прирост новых зараженных продолжает снижаться. 17 февраля выявлен минимум новых заболевших с 9 октября 2020 года.

Случаи заражения сегодня были зарегистрированы во всех регионах РФ.

За все время пандемии в нашей стране коронавирусная инфекция нового типа выявлена у четырех миллионов 112 151 человек.

За последние 24 часа в России скончались 467 человек с подтвержденным COVID-19. Всего скончались 81 446 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 17 919 человек. За период пандемии - вылечились три миллиона 3 млн 642 582 пациентов.

16 февраля в России впервые с октября выявили менее 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки