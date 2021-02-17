В Москве прививку от коронавируса сделали более 550 тысяч человек

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17 февраля 2021, 11:17

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Официальный Telegram-канал комплекса социального развития Москвы сообщил, что в столице привиться от COVID-19 теперь можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский», где начали свою работу выездные бригады вакцинации.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», - приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Отмечается, что вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.