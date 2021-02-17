ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве прививку от коронавируса сделали более 550 тысяч человек

, 11:17

В Москве прививку от коронавируса сделали более 550 тысяч человек
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Официальный Telegram-канал комплекса социального развития Москвы сообщил, что в столице привиться от COVID-19 теперь можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский», где начали свою работу выездные бригады вакцинации.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», - приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Отмечается, что вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

НХ

Экономика

В Минсельхозе России прокомментировали сообщения о подорожании мяса кур и яиц

В Минсельхозе России прокомментировали сообщения о подорожании мяса кур и яиц

В Минсельхозе прокомментировали сообщения, опубликованные сегодня в СМИ, о подорожании мяса кур и яиц. Ведомство не исключает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в рамках продовольственной инфляции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью