Демограф: в возобновлении убыли населения России смертность неповинна

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 11:00

Благодаря мерам, которые принимает государство с 2006–2007 годов, к 2012 году естественная убыль населения сменилась естественным приростом: на тот момент страна преодолела депопуляцию, длившуюся два десятка лет.



В 2013–2015 годах естественный прирост, достигнутый огромными усилиями, суммарно составил 90 тысяч человек. Но после 2016 года всё резко изменилось. Вновь началась естественная убыль, постепенно увеличивающая свои масштабы: 2017 год – минус 135,8 тысячи человек, 2018 год – минус 224,6 тысячи человек, 2019 год – минус 311,2 тысячи человек. Это второй этап депопуляции. Однако он резко отличается от первого, то есть от 1990-х годов, в лучшую для России сторону. Потому, что теперь другая смертность. В начале первого этапа, с 1992 по 1994-й, число умерших возросло на небывалую до того времени величину – на 610,7 тысячи человек, или на 36%. Вплоть до 2010-го смертность составляла 2–2,3 миллиона человек в год. В отличие от этого в 2017–2019 годах она не только не возросла по отношению к уровню 2016-го, но и даже уменьшилась на 90 тысяч человек, то есть почти на 5%. В 2019-м она составила 1,8 миллиона человек.



Сокращение смертности, начавшееся в середине 2000-х, с наступлением второго этапа депопуляции не прекратилось. Иными словами, в возобновлении убыли населения смертность неповинна. Приватизация общественной собственности подорвала здравоохранение, санитарную службу, формирование продовольственной базы страны, социальную инфраструктуру (неслучайно в первые три-четыре года после развала Советского Союза количество суицидов в России увеличилось в 1,6–1,7 раза). В 1994-м средняя продолжительность жизни достигла самой низкой отметки за всю нашу послевоенную историю: 63,8 года. А теперь она растёт, достигла отметки в 73,4 года – таких показателей в истории

России не было никогда.



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