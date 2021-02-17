Юрий Белолипецкий: в Узбекистане прошла акция в поддержку больных раком детей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 10:58

Фото: личный архив

15 февраля, в международный День борьбы с детской онкологией, в республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) Минздрава Узбекистана состоялась ежегодная благотворительная акция для детей. В медучреждении борются с раком более 60 маленьких пациентов.

Лечение онкологии – сложный процесс, как физически, так и психологически. Чтобы поддержать детей и их родителей, в отделении центра организовали праздник с участием артистов республиканского театра кукол, провели мастер-класс от художников-керамистов. Кульминационным моментом мероприятия стало шоу байкеров, которое не оставило равнодушным ни одного ребёнка.

«Мы стараемся не пропускать подобные мероприятия и тем самым показать людям, что мотоциклисты — это не только ночные гонщики. Мы хотим порадовать ребят, поднять им настроение», - поделился представитель мотоклуба.

Не забыли и о подарках. Представители бизнеса вручили каждому ребенку «Коробку храбрости», в которой для поддержания бодрости хранились разрешенные сладости и фрукты, набор для рисования и книга.

Инициатором акции выступила редакция «Аргументов недели» в Узбекистане. Издание поддержал сенат Республики Узбекистана, Министерство дошкольного образования, а также народный артист Рустам Сагдуллаев.

Помимо этого, бизнесмены оказали благотворительную помощь фонду «Ишонч» для закупки необходимой для детского отделения техники и медикаментов. Фонд «Ишонч» был образован 2 июля 2020 года при поддержке Минздрава Узбекистана при РСНПМЦОиР. Цель фонда — оказание помощи людям с тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, которые ведут пациентов с онкологией.