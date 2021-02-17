В Минтрансе предложили активнее внедрять биометрию в аэропортах

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17 февраля 2021, 09:52 Источник: РБК

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Министерстве транспорта РФ предложили активнее внедрять биометрию в российских аэропортах. О том, что к концу 2023 года шесть процентов воздушных гаваней в России должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур», говорится в опубликованной программе цифровой трансформации ведомства.

Если у министерства получится найти дополнительное финансирование (реализовать так называемый сценарий развития), показатель должен достичь 15 процента.

По данным Росавиации, на конец 2019 года в России было 202 аэропорта: 78 международных, 89 федерального значения, четыре с пассажиропотоком до 10 млн человек в год и 31 — до 1 млн человек в год.

Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

На развитие ЕГИС ОТБ предусмотрены 585,2 млн руб. из бюджета, а при реализации «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд руб. Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд руб.

В России ведомства должны создать программы собственной цифровой трансформации в соответствии с октябрьским постановлением правительства.