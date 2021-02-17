«Гранитное дело» Челябинского оперного театра может вылиться в уголовное

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 09:11

Фото "Челябинский обзор"

На основании материалов ГКУ, прокуратурой Челябинской области совместно с региональным ГУ МВД была проведена проверка исполнения законодательства при реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки».

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru в театре прошли ремонтные работы в рамках подготовки к проведению в 2020 году на территории Челябинска саммитов ШОС и БРИКС. На ремонт были выделены деньги областного бюджета в размере 64 млн рублей.

К сожалению, проверка надзорных органов показала: подрядная организация при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта использовала более дешевый материал, а не предусмотренный условиями контракта (гранит Малышевского месторождения вместо Дымовского гранита). По предварительным данным бюджету Челябинской области причинен имущественный ущерб в размере более 16 млн рублей.

В итоге, в действиях неустановленных лиц хозяйствующего субъекта установлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

На данный момент материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществляющих указанные работы.