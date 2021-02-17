Прямым рейсом на Кипр жители Урала смогут летать уже в марте
17 февраля 2021, 07:00
О запуске нового рейса в Ларнаку (остров Кипр) из аэропорта Екатеринбурга, сообщила авиакомпания «Уральские авиалинии».
Воздушный перевозчик готов открыть рейсы в Ларнаку в самом начале весны. В это место назначения смогут вылететь россияне из десяти российских городов. Из Екатеринбурга (Свердловская область) самолеты в Ларнаку полетят с 7 марта.
Для южноуральцев, в связи с пандемией, аэропорт Кольцово (Екатеринбург) – единственная воздушная гавань дающая возможность полететь за границу на прямых авиарейсах.
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