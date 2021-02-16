ОП Москвы сформирует список исторических фигур для установки памятника на Лубянке

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16 февраля 2021, 19:35

Фото: Global Look Press

Общественная палата Москвы предлагает горожанам выбрать памятник, который будет стоять на Лубянке. Как пояснил глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы Алексей Венедиктов, будет сформирован список предложений с важными для страны фигурами, его «попробуют пропустить через максимальное количество москвичей».

Голосование может пройти на платформе «Активный гражданин» и на сайтах столичных СМИ, где есть возможность проследить, чтобы один человек мог отдать один голос в течение суток.

Писатели и блогеры призывают вернуть памятник Дзержинскому, который сейчас находится в парке «Музеон», на Лубянскую площадь. Под открытым обращением подписались в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Общественная организация «Офицеры России» тоже просит поставить монумент на первоначальное место, считая перенос памятника в 1991 году незаконным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос столичным властям. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорит, что вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.