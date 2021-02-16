Как боец ММА Артем Тарасов Лолу Тейлор через бедро кидал
16 февраля 2021, 18:20
Боец ММА и блогер Артем Тарасов перед боксерским поединком против стронгмена Михаила Кокляева провел тренировку с актрисой фильмов для взрослых Лолой Тейлор. Он продемонстрировал актрисе броски через бедро.
Две "звезды" познакомились после того, как Лола заявила журналистам, что ее пугают парни, которые всю жизнь занимаются боевыми искусствами и посвящают этому всю свою жизнь.
Тарасов пообещал Тейлор, что тренировка будет красивой и профессиональной, ей только надо расслабиться. Он показал девушке приемы самообороны, чтобы она умела постоять за себя (видео). Не обошлось без неприятности: у Лолы сломался ноготь. На что Тарасов заметил, что не надо их делать такими длинными.
Поединок Тарасова и Кокляева в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ" пройдет 20 февраля.
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