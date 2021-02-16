Молодая пара провела свадьбу в сочинских горах

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16 февраля 2021, 16:29

INSTAGRAM.COM/ROSAKHUTOR

Молодая пара из Москвы сыграла свадьбу на курорте "Роза Хутор".



Молодожёнов зовут Игорь и Мария, оба увлекаются горнолыжным спортом и решили объединить хобби и бракосочетание. Пара провела свадьбу прямо в горах, стоя на сноубордах.



Свадебный фотограф Алексей Калугин в соцсетях рассказал, что во время церемонии стоял сильный мороз и дул ветер, однако молодых людей это не испугало. Они побывали на Пике, позже поднялись на Каменный Столб, на высоту 2509 метров над уровнем моря. Оттуда молодожёны спустились в зону лесов на Южном склоне. Свадьбу завершили банкетом в одном из местных ресторанов, — написано на странице курорта "Роза Хутор" в Instagram.