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Возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих будут сняты

, 16:33 Источник: Коммерсантъ

Возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих будут сняты
Госдума, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий снятие возрастных ограничений с госслужащих, которых назначает на должности президент РФ. Такое решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

"В настоящее время таких должностей по России чуть более 400",— сказал полпред президента в Госдуме Гарри Минх.
Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему его и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

Если законопроект будет принят, он коснется людей "с широким кругом знаний, с серьезной биографией, которые пережили несколько эпох, имеют стратегическое системное видение развития Российской Федерации", - подчеркнул председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

НС

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