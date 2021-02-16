Собянин: доходы бюджета Москвы от туризма выросли за 10 лет в 2,5 раза

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16 февраля 2021, 15:58

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии. Об этом мэр столицы написал в блоге на своем персональном сайте.

«Индустрия гостеприимства – одна из главных визитных карточек Москвы последних лет. И одна из отраслей, которые больше других пострадали от пандемии», - сообщил Сергей Собянин.

Он рассказал о главных итогах 2020 года в сфере туризма.

«В «предковидном» 2019 г. Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов. Наш город стал лауреатом самой престижной отраслевой премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». В 2020 г. мы вполне могли побить этот рекорд. В I квартале в городе успели побывать 5,5 млн гостей – на 12% больше, чем в январе-марте 2019 г. Но уже в апреле туристический поток стремительно упал», - отметил мэр Москвы.

По его словам, летний спад заболеваемости COVID-19 немного оживил отрасль. В 2020 году в столице побывали 13,6 млн туристов – это на 46% меньше, чем в 2019 -м. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%.

«Этот результат мог бы стать катастрофой. Но в действительности, туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар. Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов – люди, успевшие побывать в городе в январе-феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды. В 2020 году в столице побывало 12,8 млн гостей из других регионов страны», - сообщил Сергей Собянин.

Для сравнения, по информации Euromonitor International, объем внутреннего турпотока в Берлине в 2020 году составил порядка 11,1 млн поездок, в Стамбуле – 7,4 млн, в Сеуле – 7 млн.

Мэр Москвы отметил, что в условиях пандемии доходы от туризма сократились. Но даже при этом индустрия гостеприимства осталась важной статьей пополнения городского бюджета – 77,7 млрд рублей.

«И, кстати, доходы «провального» 2020 г. в 2,5 раза превысили поступления от туризма в более или менее благополучном 2010 г. Так что инвестиции в развитие отрасли с лихвой окупились», - заявил Собянин.

Он отметил, что практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 г. – житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один, либо с семьей и друзьями. Многие брали с собой детей – почти 3 млн. маленьких россиян побывали в прошлом году в столице.

Типичный турист проводил в Москве 5-6 дней, проживая у своих друзей и знакомых, либо на съемной квартире. Примерно 30% выбирали гостиницы и хостелы, обычно «3-4 звезды».

В этом плане пандемия практически ничего не изменила. Примерно так же проводили время в Москве и туристы прошлых лет.

«В наиболее трудном положении оказались гостиницы – большие трудовые коллективы, которым нужно платить заработную плату. И еще счета на тепло, воду и свет, которые нужно ежемесячно оплачивать, даже когда 90% номеров стоят пустыми. Появились и новые расходы – на дезинфекцию и санитарный режим. В этих условиях серьезной помощью отелям стала программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей. Весной-осенью 2020 г. более 9 тыс. медработников временно переехали в гостиницы, снизив риски заражения для своих семей. В программе приняли участие 42 крупнейших городских отеля. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции помещений. В разгар пандемии был запущен туристический сервис RUSSPASS – цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Был открыт культурный и туристический атлас #Москвастобой с видеоэкскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по столице. Для детишек заработал проект образовательного туризма «Город открытий», - сообщил Собянин.

Все эти проекты, по словам столичного градоначальника, оказались востребованными и подтолкнули многих людей принять решение и приехать в Москву.

«Но самой главной помощью для туристической индустрии стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии. Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. По договоренности с Правительством России были на корню пресечены все разговоры о введении ограничений на движение самолетов и поездов. Пропускная система в Москве была отменена сразу же, как только для этого появилась малейшая возможность. А осенний подъем заболеваемости город пережил без пропусков. В результате абсолютное большинство гостиниц смогли удержаться на плаву. Пусть с минимальной загрузкой, но они принимали гостей. Были сохранены трудовые коллективы, прежде всего – основной костяк. И это стало залогом будущего восстановления. Потому что закрыться легко, а вот заново запустить однажды остановленный бизнес бывает очень тяжело», - написал Собянин.

Итоги новогодних праздников 2021 года, по его словам, внушают оптимизм. Без знаменитых уличных фестивалей, с закрытыми музеями и не работающими по вечерам ресторанами в Москву приехали 1,9 млн гостей.

Средняя загрузка отелей поднялась до 25-30%, а в центре популярные недорогие гостиницы «3-4 звезды» были заполнены даже на 50-60%.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», - заключил мэр столицы.